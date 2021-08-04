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Законно ли не принимать в детсад детей непривитых родителей?

4 Августа 2021 18:27
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Законно ли не принимать в детсад детей непривитых родителей?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова прокомментировала информацию о том, что в столичных детских садах не допускают детей, чьи родители не привиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе брифинга журналист спросила о том, в каком постановлении прописано, что, если родители не привиты, детей в детские сады не будут принимать.

«В соответствии с последним постановлением такое требование отсутствует. Родители говорят, что есть ряд детских дошкольных учреждений, которые не допускают детей, если родители не вакцинированы, это не законно», - прокомментировала Сархат Бейсенова.

Ранее главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова назвала необходимое для коллективного иммунитета количество вакцинированных жителей города.


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#Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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