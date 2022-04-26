Закон РК о развитии соцпредпринимательства презентовали в Баку на заседании ТЮРКПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лаззат Рамазанова рассказала о модельном законе «О развитии социального предпринимательства» на заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (ТЮРКПА) в Баку, передает МИА «Казинформ».

Лаззат Рамазанова на заседании ТЮРКПА от имени Парламента Казахстана презентовала модельный закон «О развитии социального предпринимательства». Сфера социального предпринимательства регулируется в Казахстане на законодательном уровне с 24 июня прошлого года с момента принятия соответствующих поправок в ряд нормативных правовых актов. Поскольку одним из основных направлений деятельности Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран является сближение национальных законодательств стран-членов, казахстанской стороной был подготовил проект соответствующего модельного закона по социальному предпринимательству.

Данный модельный закон разработан в целях законодательного регулирования и систематизации механизмов развития социального предпринимательства. Он позволит не просто помочь в обеспечении занятости социально уязвимых категорий граждан, но и регламентировать деятельность социального-ориентированного бизнеса, наладить системные меры для его государственной поддержки и обеспечить условия широкого внедрения социальных инноваций.

«Казахстан надеется, что закон будет способствовать укреплению общих социальных ценностей, и мы сможем совместно регулировать и систематизировать механизмы развития социального предпринимательства в рамках Тюркских государств», - заявила Лаззат Рамазанова.

Члены комитета ТЮРКПА поддержали предложение Казахстана. Следующее 10-е заседание Комиссии по социально-культурным, гуманитарным вопросам пройдет в Казахстане в мае 2023 г.

В рамках визита глава Нацкомиссии провела встречи с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана, членами ТЮРКПА Группы женщин-парламентариев – М. Ибрагимгызы и С. Велиевой, с председателем Комитета женщин-предпринимателей при Тюркской Торгово-промышленной палате С. Бабаевой. Были обсуждены вопросы реализации международных договоров по вопросам расширения прав и возможностей женщин, оказания поддержки женщинам-предпринимателям. Достигнута договоренность об участии группы женщин-парламентариев и членов Комитета Тюркской Торгово-промышленной палаты во втором Международном экологическом конгрессе ECOJER, который пройдет в Нур-Султане 2 июня.

Накануне в Стамбуле Лаззат Рамазанова провела двухстороннюю встречу с региональным директором Структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алией Эль-Ясир. Стороны обсудили реализацию обязательств, объявленных Президентом Казахстана в рамках глобального форума «Поколение равенства». В свое время он был организован структурой «ООН-женщины» совместно с правительствами Франции и Мексики. В рамках форума Казахстан присоединился к двум партнерским объединениям: Коалиции действий по противодействию гендерному насилию и Коалиции действий по экономической справедливости и правам.

«В рамках взятых Казахстаном обязательств во всех регионах страны были созданы Центры развития женского предпринимательства, которые стали практической реализацией заявленных Президентом Казахстана инициатив. За короткое время более тысячи женщин – треть из которых из социально-уязвимой категории – уже получили конкретную помощь. Определенно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Структура «ООН-женщины» в Казахстане оказывает большую поддержку в вопросах продвижения подобных инициатив, и мы очень рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Также на встрече затронули вопросы создания Центра гендерных знаний в городе Алматы, который позволит перенимать и внедрять лучшие международные практики, нацеленные на расширение прав и возможностей женщин.