Закон РК «О кинематографии» должен быть изменен и дополнен - глава Центра поддержки кино

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо консолидировать все силы, чтобы сделать закон «О кинематографии» максимально отвечающим требованиям кинематографистов и отражающим все актуальные вызовы. Об этом заявил председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Есетжан Косубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Закон «О кинематографии» должен быть изменен и дополнен, считают казахстанские кинематографисты.

«Мы готовимся к встрече с группой мажилисменов и сенаторов, на которой будут обсуждаться самые насущные и важные вопросы, касающиеся этого закона. Мы считаем, что закон надо отозвать, доработать и изменить так, чтобы в сентябре внести уже на новую сессию Мажилиса. Много открытых вопросов, которые надо регулировать», - прокомментировал Есетжан Косубаев.

По словам главы Киноцентра, остро стоит вопрос о том, как будет в целом осуществляться координация госорганов и кинематографического сообщества.

«Наши общественные организации, Союз кинематографистов и Академия кинематографии, сегодня озвучивают интересующие нас всех вопросы. Я всецело их поддерживаю, потому что они выражают мнение довольно большой части кинематографического сообщества. Конечно, здесь много работы для юристов. Но, возможно, стоит пригласить экспертов со свежим взглядом. Для достижения эффективного результата нам надо консолидировать все силы, чтобы сделать закон после изменений максимально отвечающим требованиям кинематографистов и отражающим все актуальные вызовы», - подчеркнул Е. Косубаев.