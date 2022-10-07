РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Закон по вопросам сохранения и восстановления тазы и тобет разработают в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет провел Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

    На встрече представители государственных органов отчитались о проделанной работе за месяц и рассказали о планируемых мероприятиях. Было отмечено, что с учетом обсуждений с экспертным сообществом (в т.ч. с кинологами, учеными) решено разработать отдельный закон о вопросах сохранения и восстановления тазы и тобет. В связи с этим, по итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК (как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак) совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.

    Также МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

    «Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет» - подчеркнул Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев.




    Фото: mydog.press





    Теги:
    Другие государственные органы Животные УДП
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!