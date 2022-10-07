Закон по вопросам сохранения и восстановления тазы и тобет разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет провел Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

На встрече представители государственных органов отчитались о проделанной работе за месяц и рассказали о планируемых мероприятиях. Было отмечено, что с учетом обсуждений с экспертным сообществом (в т.ч. с кинологами, учеными) решено разработать отдельный закон о вопросах сохранения и восстановления тазы и тобет. В связи с этим, по итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК (как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак) совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.

Также МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

«Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет» - подчеркнул Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев.









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