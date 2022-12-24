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Закон по вопросам регулирования оборота сжиженного нефтяного газа планируют принять в 2023 году в РК

24 Декабря 2022, 17:00
Закон по вопросам регулирования оборота сжиженного нефтяного газа планируют принять в 2023 году в РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 24 декабря в ходе встречи с населением Жамбылской области Болат Акчулаков рассказал о реформировании рынка горюче-смазочных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В июле 2022 года приказом министерства сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93, а также на дизельное топливо. Ценообразование на АИ-95 отдано в конкурентную среду и определяется рынком, так как при производстве АИ-95 и выше, требуется большой расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, цены на них коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по реформированию рынка горюче-смазочных материалов принимаются меры по обеспечению прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов, недопущению нехватки дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен, также принят приказ по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом до конца 2022 года и в настоящее время проводится работа по продлению запрета до конца 1 полугодия 2023 года.

На сегодня действует приказ министерства, предусматривающий дифференциацию цен на дизтопливо. Свыше установленного объема и для транзитного транспорта цена будет 450 тенге за 1 литр. Для граждан при предъявлении водительских прав отпускается до 100 литров и при предъявлении техпаспорта на грузовой, специальный автотранспорт до 300 литров отпускается по цене 230/260 тенге. Министерством проводится работа по продлению действия приказа.

В части сжиженного газа (СНГ) Министерством энергетики при розничной цене 60 тенге оптовая цена СНГ утверждена 33 600 тенге за тонну.

Глава ведомства Болат Акчулаков отметил, что Агентством по защите и развитию конкуренции ведутся работы по продлению государственного регулирования цен. Розничные цены СНГ для Жамбылской области остаются в размере 60-65 тенге за 1 литр.

В регионе имеются 19 газонаполнительные станций (оптовые) и 177 автомобильных газозаправочных станций. Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2021 году составило 70,8 тысячи тонн. За январь-ноябрь 2022 года потреблено порядка 110 тысячи тонн.

Между тем, в 2023 году ожидается принятие Закона «По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа», предусматривающего:

- разработку правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен;

- закрепление розничной цены на АГЗС за Министерством энергетики РК. Законопроект находится в Мажилисе Парламенте Республики Казахстан.


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