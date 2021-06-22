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Закон по вопросам развития конкуренции внесут на рассмотрение Парламента РК

Автор:  
Серик Сабеков
22 Июня 2021, 11:10
Закон по вопросам развития конкуренции внесут на рассмотрение Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон по вопросам развития конкуренции будет внесен на рассмотрение Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Презентованный проект Закона включает в себя реализацию новых подходов и направлен на устранение административных и экономических барьеров, препятствующих развитию конкуренции. Реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит в ближайшей перспективе снизить долю участия государства в экономике страны до 14%.

В этой связи предлагаю одобрить предлагаемые подходы и проголосовать за данный проект закона», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Члены Кабмина поддержали данное предложение.

Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено обеспечить внесение проекта Закона в Парламент.

Ранее сообщалось, что в реализацию поручений Главы государства разработан проект Закона по вопросам развития конкуренции, которым вносятся изменения и дополнения в 4 Кодекса и 6 законов. Данным законопроектом предусматриваются новые подходы в развитии конкуренции, направленные на расширение конкурентной среды в базовых отраслях экономики, функционирования товарных рынков: связи, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, услуг аэропортов, АПК, угля, фармацевтики и строительства и других.

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