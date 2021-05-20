Закон об уточненном бюджете приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уточнение направлено на финансовое обеспечение мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan», стратегические инициативы и поручения Главы государства, а также на меры по борьбе с COVID-19. Законопроект одобрен Мажилисом Парламента», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

Для решения указанных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 1,3 трлн. тенге, в том числе:

- на реализацию предвыборной платформы «Nur Otan» - 884 млрд. тенге;

- на финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией – 265 млрд. тенге;

- на исполнение поручений Главы государства и ранее принятых обязательств – 154 млрд. тенге.

«В результате уточнения бюджета его социальная направленность сохранена, а поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Так, её наибольшая часть в сумме 723 млрд. тенге направлена на поддержку реального сектора экономики. Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе», - отметил министр.

В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 трлн. тенге или почти 16% от общего объема расходов.

«Социальная сфера бюджета в целом увеличена на 374 млрд. тенге и составляет 7,5 трлн. тенге или 48,7% к общему объему расходов. Расходы силовых структур запланированы в сумме 1,6 трлн. тенге с ростом на 211 млрд. тенге. Общегосударственные расходы снижены на 80 млрд. тенге и составляют 3,3 трлн. тенге. Уменьшение расходов связано с перераспределением резерва на инициативы Президента. Необходимо отметить, что значительная доля дополнительных расходов будет передана в регионы целевыми трансфертами», - отметил глава Минфина.

В целом это 539 млрд тенге, из которых 335 млрд. тенге трансферты на развитие.

«В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом. Поступления республиканского бюджета увеличены на 1,1 трлн. тенге и составляют 12,6 трлн. тенге. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП с ростом на 149 млрд тенге. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 1,3 трлн тенге и составляет 15,3 трлн тенге», - заключил Е. Жамаубаев.