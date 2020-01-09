Закон «Об особом статусе Алматы»: какие возможности открываются для развития города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, какие возможности для развития города открывают принятые изменения в Закон «Об особом статусе Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева было поручено Правительству расширить компетенции акиматов трех крупных городов, в том числе в сфере градостроительной политики, транспортной инфраструктуры и формировании архитектурного облика. После Послания совместно с Министерством национальной экономики и другими центральными государственными органами акиматом города Алматы были внесены предложения в Правительство. Таким образом, 28 декабря 2019 года Главой государства был подписан соответствующий указ, в рамках которого Закон «Об особом статусе Алматы» был принят», - сказал на брифинге заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

По его словам, наряду с этим в рамках новой компетенции также были внесены изменения и в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении».

По его словам, в законе предусмотрены 28 предложений акимата Алматы по таким сферам как архитектура, градостроительство, земельные отношения, сохранение зеленого фонда, поддержка МСБ, управление коммунальной собственностью, транспортные и социальные вопросы.

М. Азирбаев отметил, что у акимата появилась компетенция, позволяющая координировать деятельность субъектов по реализации утвержденного в установленном законодательством порядке Генерального плана развития и застройки Алматы, комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий, отнесенных к пригородной зоне Алматы.

Он сообщил, что разработан и внесен в Правительство межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года, который содержит конкретный план по обеспечению растущего населения жильем, соцуслугами, новыми рабочими местами.

«Еще одна компетенция – это утверждение согласования с уполномоченным органом правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования. Акимат города имеет возможность в рамках этой компетенции разработать свои правила», - отметил замакима.

По его словам, данная компетенция относится к одному из приоритетных направлений градостроительного регулирования, требующих индивидуальных законодательных документов, разрабатываемых с учетом мнения горожан, исторических, культурных и современных вызовов.