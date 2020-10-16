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Закон «Об общественном контроле» планируется принять в 2021 году в Казахстане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
16 Октября 2020, 14:14
Закон «Об общественном контроле» планируется принять в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге Антикоррупционной службы РК председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет рассказал о разрабатываемом проекте Закона «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране действует довольно большой комплекс нормативно-правовых актов, в той или иной мере регулирующих вопросы в области общественного контроля. Различные формы общественного контроля регулируются рядом законодательных актов об общественных советах. Соответственно, имеются различия в объектах, субъектах и формах общественного контроля. Вместе с тем, широкий спектр нормативно-правовых и иных актов, при отсутствии структурообразующего закона, приводит к тому, что принцип общественного контроля будет одной из действенных мер для реализации поставленных Главой государства задач по воплощению в жизнь концепции «слышащего государства, оперативно и эффективно реагирующего на все конструктивные запросы граждан», – сказал М.Кожахмет.

По его словам, целью будущего законопроекта предлагается определить создание правовой основы гражданского общества. Законопроектом будут закреплены важнейшие принципы общественного контроля. Это приоритет прав человека и гражданина, законности, добровольности и безвозмездности участия в осуществлении общественного контроля, а также доступность информации о деятельности объектов общественного контроля. В задачу законопроекта войдет формирование единого понятийного аппарата, установление единой системы принципов осуществления общественного контроля, создание юридических механизмов для объединения общественных усилий в борьбе с коррупцией, а также определение функции, полномочии и ответственности субъектов и объектов общественного контроля.

М.Кожахмет также сообщил, что уже создана рабочая группа по законопроекту, в состав которой вошли эксперты, члены Национального совета общественного доверия, представители неправительственных организаций и государственных органов. Министерство обсуждает подходы к разработке законопроекта на различных площадках с привлечением представителей гражданского сектора. Внесение законопроекта на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве планируется в ноябре текущего года. После максимальной проработки и согласований, в начале 2021 года, документ будет внесен на рассмотрение Мажилиса. На подпись Главе государства закон будет представлен до июня 2021 года.

В задачу законопроекта войдет формирование единого понятийного аппарата, установление единой системы принципов осуществления общественного контроля, создание юридических механизмов для объединения общественных усилий в борьбе с коррупцией, а также определение функции, полномочии и ответственности субъектов и объектов общественного контроля.

Напомним, директор Департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции РК Расул Медетов рассказал сегодня об антикоррупционных инициативах.


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