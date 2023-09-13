РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Закон «Об общественном контроле» обсуждают в Сенате

    None
    Фото: senate.parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке обсудили Законы, касающиеся государственного регулирования сферы общественного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Закон «Об общественном контроле» разработан в целях обеспечения участия граждан в управлении делами государства посредством общественного контроля. В документе появилось понятие объекта и субъекта общественного контроля. Объектами общественного контроля являются центральные и местные государственные органы, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, исполнители функций центральных и местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами. Субъектами общественного контроля определены граждане Республики Казахстан, некоммерческие организации и иные субъекты, наделенные правом или полномочиями осуществлять общественный контроль в соответствии с законодательством.


    Кроме того, сенаторы обсудили и сопутствующий ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур».

    По словам сенаторов, принятие Законов поможет в обеспечении качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов Казахстана, учета общественного мнения, прозрачности и открытости деятельности объектов.

    По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить Законы на рассмотрение на заседании Палаты.


    Теги:
    Сенат Другие государственные органы Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!