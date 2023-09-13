Закон «Об общественном контроле» обсуждают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке обсудили Законы, касающиеся государственного регулирования сферы общественного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Закон «Об общественном контроле» разработан в целях обеспечения участия граждан в управлении делами государства посредством общественного контроля. В документе появилось понятие объекта и субъекта общественного контроля. Объектами общественного контроля являются центральные и местные государственные органы, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, исполнители функций центральных и местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами. Субъектами общественного контроля определены граждане Республики Казахстан, некоммерческие организации и иные субъекты, наделенные правом или полномочиями осуществлять общественный контроль в соответствии с законодательством.

Кроме того, сенаторы обсудили и сопутствующий ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур».

По словам сенаторов, принятие Законов поможет в обеспечении качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов Казахстана, учета общественного мнения, прозрачности и открытости деятельности объектов.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить Законы на рассмотрение на заседании Палаты.