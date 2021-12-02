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Закон об общественном контроле обеспечит участие граждан в управлении делами государства - МИОР РК

2 Декабря 2021 13:24
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Закон об общественном контроле обеспечит участие граждан в управлении делами государства - МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон об общественном контроле будет обеспечивать участие граждан в управлении делами государства. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках исполнения пункта 117 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства Министерством информации и общественного развития разработан проект Закона «Об общественном контроле», а также сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля», который содержит нормы по введению института онлайн-петиций. Министерством изучен международный опыт и существующая практика общественного контроля в Казахстане. Для широкого вовлечения общественности в разработку законопроекта создана Рабочая группа из числа членов Национального совета общественного доверия, экспертов, представителей общественных советов, НПО и государственных органов», – сказал М.Кожахмет.

По его словам, с учетом общественной значимости и высокой заинтересованности представителей гражданского общества в разработке законопроектов, Министерством была организована активная общественная дискуссия и широкое обсуждение законопроектов среди экспертного сообщества. Проведено около 30 публичных обсуждений с участием более 600 представителей гражданского общества.

«С учетом мнения общественности, экспертов, государственных органов разработан законопроект, который является рамочным и направлен на регулирование общественных отношений, связанных с организацией и осуществлением общественного контроля в Республике Казахстан. Основной целью Законопроекта является обеспечение участия граждан в управлении делами государства», – отметил М.Кожахмет.

Как сообщил председатель Комитета, законопроектом определены понятия общественного контроля, объектов и субъектов, форм общественного контроля, конфликта интересов при осуществлении общественного контроля. Также законопроектом определяются субъекты и объекты общественного контроля, а также их права и обязанности, закреплены формы общественного контроля, регламентированы условия участия в осуществлении общественного контроля и нормы по рассмотрению результатов общественного контроля.

В настоящее время, законопроекты в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства РК на 2021 год внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Дальнейшее обсуждение законопроектов ведется в соответствии с Регламентом Мажилиса.


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#Общество   #Общественный контроль МИОР   #МИОР  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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