Закон «Об общественном контроле» должен носить рамочный характер – Серик Беркамалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе ІХ Гражданского форума в сессии «Нормативное регулирование общественного контроля в РК, как инструмента развития гражданского участия в управлении государством» председатель Союза юристов по городу Нур-Султану Серик Беркамалов рассказал о том, как разрабатывается законопроект «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас состоялась плодотворная дискуссия по разработке этого законопроекта. Как вы знаете, данный законопроект разрабатывается по поручению Главы государства. Первоначальная концепция была разработана с рабочей группой под руководством Министерства информации и общественного развития. Очень правильно была организована работа, потому что первоначально были привлечены активные представители неправительственных организаций, правоведы. После активного обсуждения мы пришли к концептуальному предложению о том, что данный закон должен иметь больше рамочный характер. Он не должен детально все регулировать, потому что общественный контроль такое явление, которое невозможно урегулировать досконально, должна быть свобода действий. Это предложение было поддержано массой участников рабочей группы. Так законопроект будет иметь рамочный характер», - рассказал Серик Беркамалов.

По его словам, были определены основные принципы законопроекта: безопасность самих граждан при осуществлении общественного контроля, открытость, публичность их деятельности. Помимо этого, были организованы онлайн-площадки в социальных сетях.

«Очень живая дискуссия рабочей группы идет на платформе Zoom. Мы получаем большое количество отзывов и предложений. Думаю, что об основных моментах законодательства и выдвинутых предложениях сегодня услышим. Может быть, придем к единому мнению», - выразил надежду Серик Беркамалов.

Напомним, в рамках Послания «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и принять Закон «Об общественном контроле», призванный обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет рассказал о том, что Закон «Об общественном контроле» планируется принять в 2021 году.