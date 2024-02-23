Закон об изменении полномочий парламента принят в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил изменение полномочий парламента республики в соответствие с обновленной Конституцией, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В соответствии с принятым законом, уточняются параллельные и дублирующие полномочия палат парламента, общее количество членов Сената сокращается со 100 до 65. При этом устанавливается, что от каждой административно-территориальной единицы избираются по 4 сенатора, а 9 сенаторов — назначаются президентом.

Количество заместителей спикера Законодательной палаты сокращается с 7 до 2. При этом устанавливается, что заместители спикера на период исполнения своих обязанностей не могут входить в состав фракции и приостанавливают членство в политической партии.

Кроме того, вводится полномочие самороспуска Законодательной палаты и Сената. В этом случае предусматривается, что новые выборы в Законодательную палату проводятся в течение двух месяцев, а новый состав Сената формируется в течение одного месяца.

Теперь в Узбекистане одно и то же лицо не может занимать пост генерального прокурора более двух сроков подряд. Аналогичный запрет вводится для председателя Сената и спикера Законодательной палаты. Ранее они могли избираться неограниченное число раз.

Часть полномочий Сената передадут Законодательной палате парламента. В их числе — рассмотрение и одобрение кандидатуры на должность Премьер-министра, утверждение членов Кабинета министров, контроль за исполнением государственного бюджета, рассмотрение отчета счетной палаты и другие.

В свою очередь, верхняя палата парламента отвечает за избрание по представлению президента председателей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего судейского совета и других ведомств. Также Сенат сможет утверждать указы главы государства об образовании и упразднении ведомств.

Также документ предусматривает возможность внесения в Законодательную палату законодательных предложений гражданами, обладающими избирательным правом, в количестве не менее 100 тысяч человек, Сенатом, омбудсменом, Центральной избирательной комиссией, а также проведение парламентского расследования специальной комиссией, создаваемой на паритетных началах из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

Положения закона, определяющие количественный состав Сената и названия комитетов, а также количество и статус заместителей спикера Законодательной палаты, планируется реализовать по итогам парламентских выборов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане деятельность парламента приведут в соответствие с новой Конституцией.