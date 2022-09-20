20 Сентября 2022, 15:45

Закон об экспортно-кредитном агентстве даст толчок в развитии экспортного потенциала нашей страны - KazakhExport

Казахстанские компании-экспортеры адаптировались к изменениям рынка и стали постепенно восстанавливать свои экспортные операции. Об этом в интервью изданию kapital.kz сообщил председатель правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Аслан Калигазин.

Он подчеркнул, что в первом полугодии 2022 года экспорт многих стран заметно просел, что закономерно в текущих реалиях. Однако такая ситуация подтолкнула экспортеров чаще использовать инструменты страхования, как подушку безопасности.

«В январе-августе 2022 года мы поддержали экспортеров на более чем 75 млрд тенге, одобрены проекты на 31,2 млрд тенге. С начала года поддержали 70 экспортеров, девять их них впервые воспользовались такой услугой. Сейчас у нас в работе находятся проекты на сумму более 100 млрд тенге», - сказал Аслан Калигазин.

По его словам, с 2016 года, с момента преобразования «КазЭкспортГарант» в «KazakhExport», компания оказала поддержку 184 экспортерам на общую сумму 661,2 млрд тенге. Предоставлено торговое и предэкспортное финансирование экспортерам на сумму 117,4 млрд тенге.

«Отдельно надо отметить, что без привлечения финансовой поддержки из средств республиканского бюджета, под страховое покрытие KazakhExport от финансовых институтов привлечены дополнительные средства на поддержку экспорта на сумму 391 млрд тенге», - подчеркнул глава KazakhExport.

Он также отметил, что с принятием закона об экспортно-кредитном агентстве (ЭКА) казахстанские экспортеры получат дополнительные инструменты поддержки. В первую очередь у KazakhExport – дочерней компании АО «НУХ «Байтерек» и подведомственной организации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, расширятся возможности по поддержке несырьевого экспорта, который сейчас занимает не более 30 % от общего экспорта РК.

«За счет трансформации компания также сможет осуществлять более широкий функционал по экспортным операциям, субсидированию, гарантированию. К тому же, мы сможем делать больший упор на сервисной поддержке – анализе иностранных импортеров: в каком товаре, услуге у них есть потребность, какие рынки сбыта необходимо развивать казахстанским компаниям. Уверены, что это даст толчок в развитии экспортного потенциала нашей страны», - заключил Аслан Калигазин.

В настоящее время законопроекты об ЭКА находятся на согласовании с заинтересованными государственными органами и общественными организациями. Согласно документу, экспортно-кредитное агентство будет обладать статусом единого оператора по продвижению несырьевого экспорта.

Основная задача АО «ЭСК «KazakhExport» – поддержка казахстанских экспортеров несырьевого сегмента на внешних рынках за счет предоставления страховых финансовых мер поддержки экспорта на всех этапах экспортного цикла.