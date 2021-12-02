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Закон об амнистии заключенных приняли в Сенате РК

2 Декабря 2021 10:36
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Закон об амнистии заключенных приняли в Сенате РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цель документа – освобождение от наказания за преступления небольшой и средней тяжести и сокращение срока наказания за некоторые тяжкие, особо тяжкие преступления. Амнистия распространяется на ветеранов, несовершеннолетних, пожилых людей, инвалидов первой и второй групп, лиц, не представляющих общественную опасность», - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, в обсуждении законопроекта приняли участие представители государственных органов, общественные деятели и эксперты, проведена научно-правовая экспертиза

«В 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах страны находятся 34 тысячи человек. Из них 30 тысячам граждан вынесены приговоры. Остальные 4 тысячи находятся под следствием. 93% находятся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 45% были неоднократно судимы. Кроме того, на пробационном контроле находятся 32 тысячи человек», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Он сообщил, что, согласно законопроекту, амнистируется 2292 осужденных и 11 753 лица, состоящих на пробации. В результате тысячи людей будут освобождены из-под стражи. 3881 человек освобождаются от пробационного контроля.

«Во-вторых, сокращаются сроки наказания 1330 осужденным, 7492 лицам, находящимся на пробации. В-третьих, будет прекращено 5 тысяч уголовных дел в производстве досудебного расследования. Из них освобождены от уголовной ответственности 1674 человека. К 1471 лицу судебными органами применяются правила сокращения или освобождения срока наказания», - заключил Е. Тургумбаев.

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#Пенитенциарная система   #Сенат   #МВД РК   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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