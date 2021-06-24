Закон о земельных отношениях принял Парламент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента депутаты палаты рассмотрели и приняли в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в 2016 году Указом Главы государства введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса. Этот мораторий завершится 31 декабря 2021 года.

«Что касается норм моратория по иностранцам, то глава государства принял окончательное политическое решение. По нему 13 мая 2021 года принят соответствующий закон, предусматривающий полный запрет на передачу и продажу сельхозземель иностранцам, иностранным юридическим лицам. По нормам моратория в отношении казахстанцев, а также в целях совершенствования земельного законодательства глава государства поручил на пятом заседании Национального совета общественного доверия создать комиссию по земельной реформе. Всего в состав земельной комиссии входило 80 человек, из них 75% были представителями гражданского общества и независимыми экспертами. Работа комиссии по земельной реформе проводилась публично, все ее заседания транслировались в режиме онлайн и публиковались на официальных сайтах», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Комиссия по земельной реформе приступила к работе 25 марта текущего года и завершила работу 24 апреля. Проведено 5 заседаний комиссии, на которых вынесено более 120 предложений, выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства. В целях реализации предложений комиссии по земельной реформе подготовлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

«Цель разработанного законопроекта – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель. Основные изменения и дополнения законопроекта: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства. При этом срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием», - сказал министр.

Также в документе учтены следующие задачи:

- Возврат комитету по управлению земельными ресурсами функций государственного контроля за использованием и охраной земель от акиматов;

- запрет на изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель «садоводство» и «дачное строительство»;

- определение границ пастбищных угодий, необходимых в планах по управлению пастбищами с учетом местных условий в целях удовлетворения нужд населения;

- размещение сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе на интернет-ресурсе государственного земельного кадастра;

- продление срока действия моратория на предоставление земель сельскохозяйственного назначения казахстанцам в частную собственность до 31 декабря 2026 года.

«В результате принятия разработанного законопроекта ожидаются следующие положительные социально-экономические последствия: вовлечение в экономический оборот арендованных земель сельскохозяйственного назначения, удовлетворение потребности местного населения в пастбищных угодьях, усиление требований к изменению целевого назначения сельскохозяйственных земель и контроля за использованием и охраной земель, прозрачность информации по земельным участкам сельскохозяйственного назначения. Принятие обсуждаемых поправок в земельное законодательство является одной из основ устойчивого развития агропромышленного комплекса, так как земельные вопросы являются ключевыми факторами развития экономики сельского хозяйства», - заключил С. Омаров.