Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате

17 Ноября 2022, 10:28
Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
17 Ноября 2022, 10:28

Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента РК от 2 июля т.г. Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета», - сказал заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.

«Заем предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения – 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% на неосвоенную сумму займа. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе», - добавил министр.


Новости по теме
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда
Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии
Читайте также
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана
Спикер Сената встретился с наблюдателями межпарламентской ассамблеи ТюркПА
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору