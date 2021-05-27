Закон о защите животных должен создавать условия, а не ограничения - Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло заседание круглого стола по вопросам ответственного обращения с животными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В заседании приняли участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева, депутаты Мажилиса Снежанна Имашева и Вера Ким, а также руководители приютов для животных и волонтерских инициативных групп из регионов.

Заседание стало частью серии встреч с руководителями приютов для животных и волонтерами, нацеленных на разработку нормативных стандартов работы данных организаций, содержания животных.

Напомним, в апреле этого года Дарига Назарбаева посетила столичные приюты с целью ознакомления с их деятельностью, проблемными вопросами.

«На уважительном отношении к окружающему миру, природе, живым существам должно строиться общество. Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение. Хорошо, что зоозащитники, как эксперты в этой области, активно вносят свои предложения по совершенствованию законодательства, формированию нового закона. И этот закон будет принят, принципиальное решение по нему есть. Это вопрос времени. Закон о защите животных должен создавать условия, а не ограничения», - отметила Дарига Назарбаева, о ткрывая работу круглого стола.

Повестка дня заседания была выбрана неслучайно. За последние четыре года наблюдается увеличение количества отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек на 21%. «Объективным ответом на переполненность приютов стала бы «Программа выпуска», когда животное, попадая в приют, получает услуги по уходу, комплекс вакцинации, лечение при необходимости, стерилизацию и чипирование. Далее животное выпускается на улицу и дальше проживает в системе инфраструктурной поддержки – кормушки, места для обитания, специально оборудованные городские зоны», - сказала р уководитель Ассоциации «Inucobo» Лилия Сарсенбаева.

По ее словам, международный опыт показывает, что необходимо не пожизненное содержание животных в приютах, а поддержка в городской среде (кормушки, будки), так как животные помогают поддерживать экосистему города и защищают от вредителей.

Отметим, что Ассоциация является одной из тех организаций, которая активно продвигает запросы зоозащитников. В 2019 году Ассоциация инициировала законопроект об ответственном обращении с животными, который сейчас обсуждается в рабочих группах.

В ходе мероприятия руководители приютов и волонтеры рассказали о своем положительном опыте работы. Так, кинолог и волонтер из атырауского фонда «Дари Добро» Мамучар Джабасов р ассказал о программе стерилизации бездомных животных. Фонд реализует такую программу уже третий год: в 2019 году за счет средств акимата, дальше – уже благодаря помощи неравнодушных людей.

В свою очередь, зоозащитница из Нур-Султана Айгуль Хасанова поделилась неудачным опытом совместной работы с местным исполнительным органом. Она рассказала, что группа волонтеров была готова взять приют, который находится на балансе у государства, в доверительное управление. Но «Астана-Ветсервис» выставил неподъемные условия – 21 миллионов тенге депозит, высокие тарифы на коммунальные услуги. В результате сейчас приют остался на полном содержании государства. «Если бы нам сделали мораторий хотя бы на оплату коммунальных услуг сроком на один год, можно было бы создать все условия и выйти на самоокупаемость», - посетовала она.

Зоозащитники также предложили внедрить «Уроки добра», нацеленные на формирование в сознании молодежи гуманного отношения к животным, специальную animal-терапию для детей с задержками развития, проблемами речи и слуха.

«Необходима воспитательная работа с детьми. Не факультатив, а полноценный урок по ответственному отношению к животным. Дети стесняются спасать животных, боятся приносить домой - их ругают родители. У ребенка закладывается норма, что животные — это плохо, с ними можно как угодно обращаться», - отметили волонтеры.

Кроме того, руководители приютов поделились своими планами по строительству современных и благоустроенных приютов в городах Семей и Актау. Но, чтобы эти планы претворились в жизнь, необходима поддержка на национальном уровне, внесение необходимых законодательных поправок и решение административных препятствий.

Зоозащитники предложили также:

- введение обязательной регистрации домашних животных как основополагающего принципа всех мер ответственности владельца;

- внедрение долгосрочной программы обязательной стерилизации и кастрации всех собак и кошек, не относящихся к племенному воспроизведению;

- запретить использование ядов, отравленной еды в населенных пунктах;

- совершенствовать (упростить) формат взаимодействия государственных органов с приютами;

- держать на особом контроле детей и подростков, замеченных в фактах жестокого обращения с животными и так далее.



