Закон о выборах предполагает увеличение числа молодых и гендерного состава – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон о выборах предполагает увеличение числа молодых и гендерного состава. Такое мнение о подписанном сегодня Президентом РК поправок в закон «О выборах» выразил общественный деятель, политолог Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятый закон – это часть первого пакета политических реформ, озвученного Президентом РК. В данном случае он предполагает увеличение числа молодых депутатов и числа гендерного состава. У нас преобладает мужской возрастной состав, начиная с Мажилиса и Сената, заканчивая с областными и городскими районными маслихатами. Соответственно новому закону в новых выборах в Мажилис Парламента РК, в городские маслихаты, претендующие будут участвовать по партийным спискам. Надо понимать, что в стране сейчас происходят достаточно интересные процессы. Антиэлитные строения предполагают непринятие законов. Понятно, что на эти вызовы надо отвечать. Это возможность всем желающим участвовать в политической жизни. И эта предложенная модель – неплохое решение, благодаря которой будет возможность участвовать в политической жизни», - отметил политолог.

По его словам, молодежи сейчас необходимо проявить активность.

«Нормы без активного участия молодых мало, что дают. Это хорошая возможность, которой надо воспользоваться. Сейчас надо проявлять активность. Если ты достаточно известная личность, которая имеет хорошую общественную репутацию, то партии будут заинтересованы работать с тобой. Нужно воспользоваться теми возможностями, которые есть сейчас и нужно завоевывать этот рынок», - заключил общественный деятель, политолог Айдос Сарым.