+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана

17 Февраля 2022 12:14
Поделиться:
Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Султан Дуйсембинов: Решения Президента сохранили безопасность в стране
Проблемы подготовки фермеров к посевной компании поднял сенатор Куришбаев Глава государства принял министра обороны Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

«В целом аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией был подписан 25 мая 1992 года. Позже 11 ноября 2013 года был принят новый договор. Поэтому этот документ – законное продолжение прежних соглашений», - сказал депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед на пленарном заседании Палаты.

Закон предусматривает:

- совместное планирование применения войск;

- совместные действия против угрозы;

- совместное планирование военной и оперативной подготовки;

- совместное изучение военной науки;

- взаимодействие в составе миротворческих сил;

- вопросы сотрудничества в сфере культуры и информации.

«Законопроект рассмотрен во всех комитетах Сената, получены положительные заключения. Это закон, который послужит обороноспособности страны», - заключил М. Кул-Мухаммед.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Армия   #Россия  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Султан Дуйсембинов: Решения Президента сохранили безопасность в стране
Проблемы подготовки фермеров к посевной компании поднял сенатор Куришбаев
Глава государства принял министра обороны
Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
Популярное
1 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
2 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
3 Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
4 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
5 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
6 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Читайте также
Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
Судья Верховного суда Жаналсын Архарова освобождена от должности
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив