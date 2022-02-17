Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией был подписан 25 мая 1992 года. Позже 11 ноября 2013 года был принят новый договор. Поэтому этот документ – законное продолжение прежних соглашений», - сказал депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед на пленарном заседании Палаты.

Закон предусматривает:

- совместное планирование применения войск;

- совместные действия против угрозы;

- совместное планирование военной и оперативной подготовки;

- совместное изучение военной науки;

- взаимодействие в составе миротворческих сил;

- вопросы сотрудничества в сфере культуры и информации.

«Законопроект рассмотрен во всех комитетах Сената, получены положительные заключения. Это закон, который послужит обороноспособности страны», - заключил М. Кул-Мухаммед.