+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Закон «О ветеранах» разрабатывают в Казахстане

1 Октября 2019 14:16
Поделиться:
Закон «О ветеранах» разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается закон «О ветеранах». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Школу отцов откроют при Совете ветеранов в Туркестанской области

«Сегодня в стенах Парламента разрабатывается закон «О ветеранах» в целом. У нас до сих пор существует закон «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним». Сегодня депутаты предлагают закон «О ветеранах», который пока в проекте. Мы, как Министерство труда, это поддерживаем и в ближайшее время вы об этом тоже узнаете», - сказал министр журналистам в Нур-Султане.

По его словам, данный закон будет систематизировать все льготы, которые предоставляются ветеранам войны и лицам, приравненным к ним.

Ранее, Биржан Нурымбетов поздравил пенсионеров Казахстана с Днем пожилых людей.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минтруда РК,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив