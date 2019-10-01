Закон «О ветеранах» разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается закон «О ветеранах». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стенах Парламента разрабатывается закон «О ветеранах» в целом. У нас до сих пор существует закон «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним». Сегодня депутаты предлагают закон «О ветеранах», который пока в проекте. Мы, как Министерство труда, это поддерживаем и в ближайшее время вы об этом тоже узнаете», - сказал министр журналистам в Нур-Султане.

По его словам, данный закон будет систематизировать все льготы, которые предоставляются ветеранам войны и лицам, приравненным к ним.

Ранее, Биржан Нурымбетов поздравил пенсионеров Казахстана с Днем пожилых людей.