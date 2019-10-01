-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:21
-
-
-
-
Закон «О ветеранах» разрабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается закон «О ветеранах». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в стенах Парламента разрабатывается закон «О ветеранах» в целом. У нас до сих пор существует закон «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним». Сегодня депутаты предлагают закон «О ветеранах», который пока в проекте. Мы, как Министерство труда, это поддерживаем и в ближайшее время вы об этом тоже узнаете», - сказал министр журналистам в Нур-Султане.
По его словам, данный закон будет систематизировать все льготы, которые предоставляются ветеранам войны и лицам, приравненным к ним.
Ранее, Биржан Нурымбетов поздравил пенсионеров Казахстана с Днем пожилых людей.
- Государство всегда осознает ответственность перед старшим поколением – Биржан Нурымбетов
- АСП: почему люди скрывают свои доходы и какой ущерб представляет государству
- Биржан Нурымбетов: Пусть пополняются ряды рабочих династий и ветеранов труда
- Рассылку о пособии в 11 тысяч тенге на каждого ребенка прокомментировали в Минтруда
- Факты незаконного детского труда выявили в Казахстане
- В каком регионе Казахстана наибольшее количество получателей АСП
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана