Закон «О теплоснабжении» начали разрабатывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приступили к разработке Закона «О теплоснабжении». На сегодняшний день проект концепции направлен на обсуждение в НПП «Атамекен», объединение юридических лиц, размещен на открытом портале нормативно-правовых актов и официальном сайте Министерства энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Сегодня в Казахстане отсутствует единый отраслевой закон, регулирующий сферу теплоэнергетики. Вопросы отрасли отражены частично в Законе «Об электроэнергетике», однако не покрывают все необходимые аспекты.

Среди основных проблем в сфере теплоснабжения - высокий износ основного оборудования (на уровне 59% в среднем) и низкий коэффициент полезного действия оборудования (в среднем 35-50%).

Кроме этого, необходимо определить полномочия государственных органов в сфере теплоснабжения. Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами: Министерство энергетики – политика в сфере производства тепловой энергии, Министерство индустрии и инфраструктурного развития – политика в сфере передачи и потребления тепловой энергии, Министерство национальной экономики – тарифообразование. При этом, в Казахстане отсутствует государственный контроль и надзор в сфере теплоэнергетики.

Требуется внедрить механизм привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения. Тарифы субъектов естественных монополий (энергопроизводящих и энергопередающих организаций) не покрывают фактические затраты на производство и передачу тепловой энергии, что влияет на инвестиционную привлекательность отрасли.

Документ будет включен в план законопроектных работ Правительства РК на 2022 год.