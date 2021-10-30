Закон о страховании ответственности медработников вернет всеобщее уважение к медицинской профессии – Дәулет Алдынгуров

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает законопроект о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Документ позволит не только защитить интересы пациентов, если будет причинен вред здоровью пациента медицинскими работниками, поспособствует повышению качества медицинских услуг, оказываемых населению, но и поможет повысить статус медицинского работника, снизить отток квалифицированных кадров, материально стимулирует специалистов здравоохранения. Какие преимущества для пациентов и медицинских работников несет в себе новое законодательство о страховании профессиональной ответственности, рассказал директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Дәулет Алдынгуров, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане на законодательном уровне предполагается закрепить страхование профессиональной ответственности медицинских работников. В 2020 году в статье 270 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» утвержден статус медицинских и фармацевтических работников и их права. В последние годы наблюдается пристальное внимание за практической деятельностью медицинских работников. В период пандемии коронавируса именно люди в белых халатах оказались на передовой, нередко – ценой своего здоровья и даже жизни.

В цивилизованном мире пациент должен быть защищен от медицинских ошибок, а практическая деятельность медицинского работника, изначально связанная с общественно полезным риском, должна быть застрахована.

Медицинские работники имеют право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, в том числе на страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента.

Министерством здравоохранения разрабатывается законопроект о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, направленный на защиту интересов пациента за причинение вреда здоровью пациента медицинскими работниками и повышению качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Проект закона разрабатывается в целях исполнения поручения Главы государства о внедрении системы юридической и финансовой защиты медицинских работников, защиты прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им медицинской помощи, улучшения качества оказания медицинских услуг субъектами здравоохранения, создания условий для формирования и дальнейшего развития системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

В целях защиты интересов пациента и обеспечения качества оказания медицинских услуг, предлагается закрепить нормы по обязательному обучению медицинских работников и отзыву сертификата специалиста в области здравоохранения за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Так, впервые допустившие ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей будут обучаться за счет средств работодателя, при повторном допущении случаев за счет собственных средств, при последующем допущении случаев отстранение от практической деятельности на определенный срок.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены нормы административной ответственности за причиненный легкий вред здоровью человека (Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»), и уголовной ответственности за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшие по неосторожности вред здоровью человека (Уголовный Кодекс Республики Казахстан).

Помимо законопроекта в целях повышения статуса медицинских работников в системе здравоохранения необходимо принятие мер по расширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических работников. Концепцией предлагается отразить нормы касательно гарантий, прав и социальной поддержки медицинских работников:

- страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента;

- защита от незаконного вмешательства и надлежащего поведения со стороны пациентов и их родственников при осуществлении медицинской деятельности, уважительное отношение к профессии;

- меры по кадровому обеспечению и меры по поддержке, в случае заражения вирусной инфекцией или инфекцией иной этиологии при проведении противоэпидемических мероприятий;

- установление почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты, а также победителю республиканского конкурса «Лучший по профессии».

Министерство здравоохранения проводит работу по поэтапному повышению заработной платы медицинских работников в 2,5 раза у врачей и 1,8 раза у среднего медицинского персонала по отношению к средней заработной плате по стране к 2023 году.

Пандемия показала значение медицинской помощи и высокую роль медицинских работников, в частности врачей и медицинских сестер, которые не жалея себя встали на защиту здоровья общества и Нации в целом.

В международной практике медицинские работники пользуются высоким уважением и защищены системой обязательного страхования профессиональной ответственности путем декриминализации практической деятельности, создания фондов и ассоциаций. Обязанность страховать свою профессиональную ответственность возложена на медицинских работников или на организации здравоохранения специальным законом, либо нормативными актами профессиональных союзов и ассоциаций.

Предпринимаемые меры в новом законодательстве направлены на защиту интересов пациента, повышение статуса медицинского работника, снижение оттока квалифицированных кадров, материальному стимулированию специалистов здравоохранения, повышению качества оказания медицинских услуг и возврату всеобщего уважения к медицинской профессии.