Закон о статусе педагога: нарушаются ли права учителей, проверяют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля проводится мониторинг по привлечению педагогов к несвойственным им функциям и востребованию к дополнительной отчетности. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Нур-Султана Багымкул Куптлеуова, законом «О статусе педагога» гарантированы качественное улучшение правового положения педагогов и социальная защищенность. При этом штрафы за требование с педагогов лишней отчетности составляют от 20 до 120 МРП.

«По поручению министра с 1 апреля департамент проводит мониторинг по привлечению педагогов к несвойственным им функциям и востребованию к дополнительной отчетности. В этих целях мы осуществляем контроль за исполнением данного приказа. Вместе с тем проводим информационно-разъяснительную работу по недопущению привлечения педагогов к видам работ, несвязанных с профессиональными обязанностями», - сообщила Багымкул Куптлеуова в ходе онлайн-брифинга в столичном акимате.

Как отметила спикер, согласно приказу министра образования и науки РК, исключено дублирование 26 форм документов.

«В случае выявления фактов нарушения требований вышеуказанных нормативно-правовых актов Закона «О статусе педагога» и Кодексом об административных нарушениях предусмотрены соответствующие меры», - добавила руководитель департамента.

НапоМним, ранее вступил в силу подписанный министром образования и науки приказ №130 от 6 апреля 2020 года, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами, а также предусмотрена ответственность за истребование излишней отчетности и документов сверх установленного списка.

Также ранее сообщалось, какие документы будут заполнять школьные учителя.