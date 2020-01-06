Закон «О статусе педагога»: как расширяются профессиональные права учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных положениях закона «О статусе педагога» рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, закон «О статусе педагога» содержит 21 статью и предусматривает права педагога в профессиональной деятельности, а также на материальное обеспечение, поощрение, социальные гарантии и прописывает обязанности педагога.

«Принятие Закона «О статусе педагога» потребовало внесения изменений и дополнений в ряд законодательных актов – в один кодекс и восемь законов. Действие Закона распространяется на педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, организациях среднего образования, организациях технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, методических кабинетах», - рассказала Бибигуль Асылова на пресс-конференции в СЦК.

В законы Республики Казахстан «Об образовании» и «О статусе педагога» было введено единое понятие «педагог».

«Если до этого была градация должностей - на педагогических работников и приравненных к педагогическим работникам, то с принятием Закона «О статусе педагога» педагог - лицо, имеющее педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю и осуществляющее педагогическую деятельность по обучению и воспитанию обучающихся и воспитанников, в том числе, и в организациях дополнительного образования и организации или методическому сопровождению образовательной деятельности. В этой связи перечень должностей педагогов расширяется до 28 наименований. Это около 100 тысяч штатных единиц», - проинформировал вице-министр.

Расширяются профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационных ресурсов, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок.

После прохождения педагогами курсов повышения квалификации, организации, проводившие обучение, осуществляют посткурсовое сопровождение деятельности педагога на бесплатной основе. Кроме того, введены новые права на избрание и занятие выборных должностей, оказание консультаций родителям.