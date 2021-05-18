Закон о статусе педагога: 20 жалоб о нарушении поступило от столичных учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев текущего года поступило 20 обращений от столичных учителей по факту нарушения закона о статусе педагога. Об этом сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султана Багым Куптлеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1,5 года реализуются мероприятия, вытекающие из закона о статусе педагога. Однако, встречаются факты нарушения норм закона. Например, на рассмотрение городского совета поступили обращения от 20 педагогов - четыре педагога детского сада, 16 педагогов школ. Итоги мониторинга жалоб по содержанию показали, что большинство заявлений поднимают вопросы незащищенности прав педагогов, несоблюдения норм этики, взаимопонимания между двумя педагогами», - рассказала Багым Куптлеуова на брифинге в акимате.

Она отметила, что по поручению министра образования и науки РК проведен мониторинг по фактам привлечения к излишней отечности к видам работ, не входящим в профессиональные обязанности; требования у педагогов информации, не связанной с должностными обязанностями; несвоевременной оплаты труда педагогов. По ее словам, данный вопрос был рассмотрен и приняты соответствующие меры.

«При поступлении письменного обращения городским советом проводится внеплановая заседание. Обращение педагогов рассматривается разносторонне, обсуждается совместно с членами совета», - проинформировала Б. Куптлеуова.

В результате рассмотрения, за 4 месяца текущего года приказом управления образования наложено дисциплинарное взыскание руководителям одного детского сада и трех школ.

«Значительное количество обращений, поступивших в городской совет, указывает на то, что руководитель и педагоги не работают в правовом поле, не знают гарантированность законом своего правового положения и социальной защищенности», - сказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования.