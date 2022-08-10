10 Августа 2022 18:06

Закон о снижении инфляции положительно отразится на пожилых американцах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По мнению экспертов, закон о снижении инфляции представляет собой самую важную за последние десятилетия попытку изменить порядок установления цен на лекарства в США, что должно положительно отразиться на пожилых людях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Самым большим изменением для пожилых людей, пользующихся программой медицинского страхования Medicare, станет уменьшение расходов на лекарства. Вакцины будут бесплатными со следующего года. Начиная с 2025 года расходы на лекарства из собственных средств будут ограничены 2 тыс. долларами в год.

Законопроект дает большему числу пожилых людей с низким доходом право на получение субсидий, предназначенных для оплаты отпускаемых по рецепту лекарств Medicare. Начиная с 2024 года предельный уровень дохода для получения субсидий для малоимущих по программе Medicare повышается до 150 % от федерального уровня бедности, это означает, что один человек может заработать до 19,2 тыс. долларов в год, чтобы пройти квалификацию.

Законопроект ограничивает сумму, которую пожилые люди должны тратить на инсулин, до 35 долларов в месяц, что поможет более чем 3 млн пожилым американцам, страдающим диабетом. В настоящее время каждый четвертый больной сахарным диабетом экономит на инсулине из-за его стоимости.

Представитель медицинского центра Университета Вандербильта Стейси Душецина отметила, что текущее здравоохранение в основном предусматривает неограниченные расходы из собственного кармана, что негативно отражается на пациентах, нуждающихся в дорогих лекарствах. Так, счета на лекарства для лечения рака, рассеянного склероза и ревматоидного артрита превышают 10 тыс. долларов в год. По данным Фонда семьи Кайзер, в 2019 году 1,5 млн пожилых людей потратили на рецепты более 2 тыс. долларов.















