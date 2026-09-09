Закон о системах накопления энергии рассматривают в Казахстане

В Казахстане рассматривают закон о системах накопления энергии и разрабатывают долгосрочную концепцию развития зеленой энергетики. Кроме того, до 2035 года в стране планируется реализовать не менее 8,4 ГВт установленной мощности объектов ВИЭ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В Казахстане рассматривают закон о системах накопления энергии и разрабатывают концепцию развития зеленой энергетики на долгосрочную перспективу. Об этом сообщил директор Департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Турар Алимжан на бизнес-саммите «Go Net Zero — Центральная Азия и Каспий».

Фото: Министерство энергетики РК

В ходе саммита участники обсудили перспективы декарбонизации энергетической отрасли региона — от добычи и переработки до производства и передачи электроэнергии.

По словам Турара Алимжана, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан синхронизируют усилия по формированию новой энергетической модели, в которой возобновляемая генерация, системы накопления и низкоуглеродные технологии становятся основой промышленного суверенитета.

Одним из ключевых вопросов региональной повестки остается формирование устойчивой и независимой энергетической системы при сохранении конкурентоспособности и контроля над критической инфраструктурой. Для этого необходимы модернизация энергетических сетей, внедрение систем накопления энергии, совершенствование регуляторных механизмов и синхронизация подходов с международными климатическими стандартами.

Отдельное внимание на саммите уделили развитию коридора «зеленой» энергетики Центральная Азия — Азербайджан — Европа. Как отмечалось в ходе мероприятия, проект перешел в фазу практической реализации и рассматривается как одно из перспективных направлений регионального энергетического сотрудничества.

Казахстан также планирует продолжить наращивание мощностей возобновляемой энергетики. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года предусмотрена реализация не менее 8,4 ГВт установленной мощности объектов ВИЭ.

Фото: Турар Алимжан

— Мы идем к этой цели системно. Закон о системах накопления энергии уже находится на рассмотрении, и это один из наших стратегических приоритетов. Параллельно разрабатывается концепция развития зеленой энергетики на долгосрочную перспективу, — подчеркнул Тұрар Әлімжан.

По его словам, дальнейшее развитие низкоуглеродной энергетики требует консолидации усилий стран региона, обмена опытом и формирования согласованных подходов.

Ранее стало известно, что Правительство Казахстана одобрило инвестсоглашение по строительству электростанции на 700 МВт в Курчатове.