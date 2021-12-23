Закон о полной отмене смертной казни приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что с обретением независимости наша страна поэтапно начала сокращать сферу применения смертной казни. Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия в ноябре текущего года выразил позицию о том, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок. Принимая этот закон, Казахстан присоединится к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Палаты.

Он также подчеркнул, что страна на практике доказывает свою поддержку международному движению, направленному на полную отмену смертной казни.

«Мы надеемся, что принятый закон внесет свой вклад в развитие страны на пути к демократии», - заключил Спикер Сената.