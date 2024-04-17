Закон о науке и технологической политике принял Мажилис

Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон «О науке и технологической политике», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

В частности, законопроектом предусматриваются механизмы развития национальной научной системы Республики Казахстан, определяются субъекты научной деятельности, их права, закрепляется правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок, направленных на:

урегулирование порядка присвоения статуса исследовательского университета и утверждения программы его развития;

предоставление юридическим лицам, являющимся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, права на создание опытных производств, центров трансферта технологий, проектно-конструкторских организаций, научно-образовательных консорциумов, а также индустриально-научных технологических консорциумов;

определение порядка финансирования и утверждения отчётов по прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы;

закрепление за уполномоченным органом в области науки компетенции по предоставлению уведомлений по расходам на осуществление научно-исследовательских работ, являющихся основанием для предоставления налоговых преференций;

уточнение компетенций уполномоченного органа в области науки, в том числе в части организации научных стажировок, определения порядка государственной регистрации научных диссертаций, утверждения классификатора научных направлений, а также определения порядка осуществления мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

определение порядка организации и проведения государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета и (или) из средств недропользователей.

Кроме того, в целях стимулирования научной деятельности сотрудников, имеющих ученую степень, депутатами внесены поправки, регламентирующие вопросы установления им ежемесячных доплат, а также условий предоставления ведущим ученым, работающим в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческого отпуска.