Закон о митингах должен стать объединяющим наш народ фактором – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон о митингах должен стать объединяющим наш народ фактором. Об этом заявил известный политолог Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нас радует то, что мы собрались на этой площадке. Так как здесь есть и представители государственных органов и гражданского сектора. Это уже показывает стремление к национальному компромиссу. Во-вторых, разработка этого законопроекта уже является прогрессом. Однако есть еще много вопросов. Как известно, в диалоге раскрываются детали, поэтому нам необходимо рассмотреть все детали», - сказал он в ходе обсуждения законопроекта о митингах.

В этой связи эксперт отметил необходимость тщательного обсуждения этого документа, а также необходимость обратить внимание на мнения всех сторон.

«Мы как раз таки идем к этому. Поэтому такие обсуждения необходимы и стоит их чаще проводить. Необходима и критика, так как без критики никто не будет двигаться. Также после того, как законопроект поступит на обсуждение в Парламент, там тоже необходима группа людей, я так считаю. В эту группу должны войти международные эксперты. Этот законопроект должен стать объединяющим наш народ, наше государство фактором», - подчеркнул Ерлан Саиров.

Отметим, сегодня в столице состоялось обсуждение законопроекта о митингах. В дискуссии приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, видные общественные деятели и ученые.