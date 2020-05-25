Закон о мирных собраниях соответствует международным стандартам - Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правовед, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал подписанный сегодня Главой государства закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главное в Законе о мирных собраниях – презумпция в пользу мирных собраний. Законопроект соответствует международным стандартам, в частности 21 статье Международного Пакта о гражданских и политических правах, поскольку обеспечивается самое главное - право на волеизъявление. Статья 21 ведь гласит «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц». Соответствует он и принципам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», - выразил мнение Марат Башимов.

Он отметил важность установки количества специализированных мест для пикетов, собраний, митингов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также в областных центрах.

«Было уделено внимание срокам уведомления о проведении мирного собрания. Предлагаемые сроки были либерализированы и сокращены. С 15 суток до 5 по митингам. В разных странах по разному, начиная от 45 дней и так далее. Предложили законодательно закрепить возможность проводить пикеты в любых местах, не запрещённых законом. Список таких запрещённых мест ограничен объектами, имеющими стратегическое значение, а также теми, эксплуатация которых требует соблюдения правил техники безопасности. К примеру, это объекты железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, магистральные трубопроводы, линии связи и другое. Специализированные места должны находиться в центральных частях городов, обеспечивать удобство организации, возможность использования объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников собраний. Кроме того, для прозрачности и объективности информации о наличии и занятости специализированных мест были инициированы поправки, согласно которым акимат будет обязан размещать на своем интернет-ресурсе перечень таких мест и информацию об их занятости», - отметил М. Башимов.

Он напомнил, что законопроектом внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме пикетов, митингов, собраний. При этом в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию.

«Также четко обозначены основания прекращения мирных собраний, такие как создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, общественному порядку и общественной безопасности, причинения ущерба имуществу, в том числе в результате превышения нормы предельной заполняемости специализированного места. Теперь стало все понятнее и демократичнее. И, в первую очередь, для применения», - заключил М. Башимов.

Ранее сообщалось, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»



