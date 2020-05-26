Закон о мирных собраниях направлен на продолжение демократического процесса - Сарсенбай Енсегенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон о мирных собраниях направлен на продолжение демократического процесса. Так считает депутат Сената Парламента РК Сарсенбай Енсегенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорил о предоставляющейся возможности вывести развитие страны на качественно новый этап. Президент также отметил, что реформу, в том числе и реформирование экономики, можно осуществить лишь путем модернизации общественно-политической жизни. В общественно-политической жизни государства особое место занимает индивидуальное или групповое выражение гражданами своих мыслей и подходов. В основном, это реализуется с помощью мирных собраний. Это широко распространено в мире и отражено в международных документах, касающихся прав и свобод человека. В Казахстане в организации и проведении мирных собраний активно участвуют институты гражданского общества, которые с каждым годом растут количественно и качественно, обретая все большее значение. В нашей стране действовал Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», принятый в период становления государства, 17 марта 1995 года. Кроме недостатков в структуре и содержании, он не соответствовал сегодняшнему уровню развития общества, его запросам. Это, само по себе, служило причиной недовольства со стороны граждан и институтов гражданского общества, непонимания в обществе, а также подвергалось критике со стороны международных организаций.

В связи с этим, в своем Послании Президент дал поручение по совершенствованию законодательства о митингах: «Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов».

Вновь принятый Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» направлен на выполнение поручения Президента и исправление вышеуказанных недостатков. В сравнении с ранее действовавшим законом, новый закон имеет много отличий и с концептуальной точки зрения, и в части правового механизма регулирования отношений, возникающих в этой сфере», – сказал С.Енсегенов.

Сенатор отметил, что закон, состоящий из трех глав и 21 статьи. Регулирует общественные отношения, направленные на реализацию права граждан на мирное и безоружное проведение мирных собраний. В соответствии со статьей 32, граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. В этом вопросе Конституция имеет высшую законную силу и применяется прямо на всей территории Республики.

В Законе даются пояснения основных понятий. В их числе есть понятия о всех пяти видах мирных собраний, «участник», «организатор», «специальное место». Разъяснение понятий – важная норма, дающая возможность обеспечить единообразие применения закона.

Закон четко определяет основания для ограничений свободы мирных собраний. В их число входят: государственная безопасность, общественный порядок, охрана здоровья, защита прав и свобод других людей. В других ситуациях ограничение права на мирные собрания не допускается. Указанная норма соответствует статье 21 Международного пакта «О гражданских и политических правах».

По словам С.Енсегенова, законом установлены шесть принципов организации и проведения мирных собраний. Один из них – презумпция в пользу проведения мирных собраний. Этот принцип – инициатива со стороны государства, созвучная международному опыту. Еще одно отличие нового закона связано с определением специальных мест для проведения мирных собраний. Здесь возникает большая ответственность для местных представительных органов – маслихатов. Маслихатам дано право определять: специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок их использования, нормы их предельной заполняемости, а также требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест; границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования.

Прежний разрешительный порядок регулирования организации и проведения мирных собраний заменен смешанным вариантом. То есть, проведение мирных собраний в форме пикета, собрания, митинга будет осуществляться в уведомительном порядке. Законом определены особенности пикетирования, исчерпывающий перечень мест и территорий, где проведение пикетов запрещено. За исключением этих мест, в других местах проведение пикетов разрешено. Гражданин, избравший эту форму мирного собрания, имеет право находиться в специальных местах с 09:00 часов до 20:00 часов по местному времени. Если же он будет проводить пикетирование в других местах, кроме специальных, то ему отводится два часа времени в день.

Основания для отказа в проведении мирных собраний местными исполнительными органами определены полностью. Предусмотрены нормы об обжаловании решений и действий, нарушающих право на свободу мирных собраний, об ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.

«Сенат внес ряд изменений и дополнений, направленных на совершенствование законопроекта. Часть их касается пунктов, включающих обязанности организатора мирного собрания и основания для запрещения мирных собраний, а также запрещения действий участника мирного собрания», – сообщил сенатор.

Как отметил С.Енсегенов, законопроектом на организатора мирного собрания возлагалась обязанность требовать от участников не скрывать свои лица, в том числе не использовать одежду и другие предметы, создающие трудности для опознания. Также организатору запрещалось использовать одежду и другие предметы, создающие трудности для опознания. Эти нормы были исключены, потому, что в некоторых случаях может возникнуть необходимость использовать средства личной защиты для сохранения здоровья участников мирного собрания. В таких случаях указанные нормы будут ограничивать права граждан. Было внесено дополнение. Дающее возможность использовать средства личной защиты, направленные сохранение здоровья участника мирного собрания.

По словам сенатора, возникали вопросы, касающиеся определения специальных мест для проведения мирных собраний, количества таких мест, которые также широко обсуждались общественностью. С учетом этого было принято решение, что в столице, в городах республиканского значения и областных центрах, а также входящих в них районах, специальные места обязательно должны находиться в центре и их количество должно быть не менее трех. Это увеличивает возможность «быть увиденными и услышанными» для участников собраний, митингов и пикетов, и возможность их проведения. Законопроект был дополнен важной нормой, дающей возможность продолжать мирные собрания в случае устранения нарушений закона со стороны участников.

«Закон расширяет возможности, касающиеся выражения гражданами своих мыслей. Это смелый шаг, направленный на продолжение демократического процесса, с учетом сегодняшних требований общественно-политической жизни нашей страны», – подчеркнул С.Енсегенов.