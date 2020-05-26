Закон о мирных собраниях: что даст введение специализированных мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно закону, мирные собрания будут проводиться только в специализированных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 25 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение специализированных мест позволит: повысить культуру организации и проведения мирных собраний; обеспечить доступность специализированных мест для свободы выражения мнений, так как эти места будут предназначены для проведения мирных собраний; обеспечить общественную безопасность участников и организаторов мирных собраний; использовать организаторами и участниками объекты инфраструктуры; обеспечивать возможность достижения цели мирных собраний», - сообщил вице-министр в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Специализированные места для проведения мирных собраний определяются маслихатами.

«Сформулирован ряд требований к таким местам. Они должны находиться в центральных частях городов и населённых пунктов, обеспечивать удобство организации, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц. Решения маслихатов об утверждении специализированных мест будут широко обсуждаться с общественностью, рассматриваться общественными советами, процедура обсуждения также будет проходить на сайте «Открытые НПА», - проинформировал он.

Он отметил, что законодательство призвано обеспечить участие общественности в процессе выбора мест проведения мирных собраний. Кроме того, акиматы обязаны размещать на своих Интернет-ресурсах сведения обо всех специализированных местах для проведения мирных собраний, с отображением в режиме реального времени актуальных данных об их занятости на дату и время, интересующих организатора.

«Пикетирования могут проводиться в любом другом месте, кроме тех, где пикетирование прямо запрещено законом.

В законе содержится исчерпывающий перечень таких мест. Ни одного государственного органа, включая Парламент и Правительство, в этом перечне нет», - подчеркнул Д. Есин.

Вместе с тем, региональные власти обязаны будут оказывать содействие организатору в проведении мирного собрания.

«Акиматы должны будут определить своих представителей для оказания содействия организатору в проведении мирных собраний. Уровень такого содействия будет зависеть от формы мирных собраний и количества его участников. Так, например, сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать охрану общественного порядка, при необходимости будут оказываться медицинская услуга и обеспечена пожарная безопасность. Кроме того, законом закрепляется компетенция местных представительных и исполнительных органов, правоохранительных органов, а также уполномоченного органа в области СМИ и по взаимодействию с гражданским обществом», - подытожил вице-министр.