Закон «О мелиорации» не будут разрабатывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нецелесообразной посчитали в Правительстве разработку закона «О мелиорации». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» функции мелиорации в части проведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель закреплены за Министерством сельского хозяйства. При этом, в рамках водного законодательства функции в части гидромелиорации земель с целью улучшения состояния засушливых, засоленных, заболоченных, излишне увлажненных земель, состояние которых зависит от воздействия воды, закреплены за Министерством экологии, геологии и природных ресурсов», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что нормы государственного контроля за использованием и охраной земель физическими или юридическими лицами, а также рационального использования земель урегулированы земельным законодательством РК.

Также земельным законодательством предусмотрены обязанности собственников земельных участков и землепользователей по соблюдению установленных схем чередования культур, проведению необходимых мелиоративных и восстановительных работ, в том числе содержанию в надлежащем порядке имеющихся на участке оросительных и коллекторно-дренажных систем.

«При этом, отмечаем, что в соответствии со статьей 338 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за нерациональное использование или неиспользование земель сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность. Учитывая, что соответствующие нормы по вопросам проведения гидромелиоративных работ и мелиоративного состояния орошаемых земель предусмотрены в действующих законодательных актах, разработку отдельного закона «О мелиорации» полагаем нецелесообразной», - заключил Премьер.

Ранее депутаты Сената заявили о неудовлетворительном гидромелиоративном состоянии орошаемых земель. Сенаторы подчеркнули, что 60% запасов воды используется в целях орошения. Поэтому, по мнению депутатов, закон «О мелиорации» крайне необходим.

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