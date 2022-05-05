Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Закон «О мелиорации» не будут разрабатывать в Казахстане

    5 Мая 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нецелесообразной посчитали в Правительстве разработку закона «О мелиорации». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» функции мелиорации в части проведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель закреплены за Министерством сельского хозяйства. При этом, в рамках водного законодательства функции в части гидромелиорации земель с целью улучшения состояния засушливых, засоленных, заболоченных, излишне увлажненных земель, состояние которых зависит от воздействия воды, закреплены за Министерством экологии, геологии и природных ресурсов», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он подчеркнул, что нормы государственного контроля за использованием и охраной земель физическими или юридическими лицами, а также рационального использования земель урегулированы земельным законодательством РК.

    Также земельным законодательством предусмотрены обязанности собственников земельных участков и землепользователей по соблюдению установленных схем чередования культур, проведению необходимых мелиоративных и восстановительных работ, в том числе содержанию в надлежащем порядке имеющихся на участке оросительных и коллекторно-дренажных систем.

    «При этом, отмечаем, что в соответствии со статьей 338 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за нерациональное использование или неиспользование земель сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность. Учитывая, что соответствующие нормы по вопросам проведения гидромелиоративных работ и мелиоративного состояния орошаемых земель предусмотрены в действующих законодательных актах, разработку отдельного закона «О мелиорации» полагаем нецелесообразной», - заключил Премьер.

    Ранее депутаты Сената заявили о неудовлетворительном гидромелиоративном состоянии орошаемых земель. Сенаторы подчеркнули, что 60% запасов воды используется в целях орошения. Поэтому, по мнению депутатов, закон «О мелиорации» крайне необходим.

    Фото: Pinterest.ru

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО