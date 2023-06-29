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Закон о лудомании предлагают разработать в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
29 Июня 2023, 11:56
Закон о лудомании предлагают разработать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за нарастающей в стране проблемы лудомании депутаты обеих палат Парламента предлагают урегулировать эту сферу отдельным законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным сенатора Руслана Рустемова, в Казахстане около 350 тысяч человек, большинство из них молодые люди, страдают от лудомании. К тому же, по его мнению, в последнее время реклама букмекерских контор и игорного бизнеса в интернете стала очень агрессивной. В связи с этим он задал вопрос о планах по ограничению подобной рекламы представителю Министерства информации и общественного развития.

«В рамках рабочей группы в Мажилисе, когда законопроект («Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» - прим.ред.) обсуждался, были действительно предложения от ряда фракций по включению норм по лудомании. Но насколько мне известно, депутат Айдос Сарым, я думаю, этот факт подтвердит, отдельный законопроект по лудомании будет рассматриваться осенью. Но мы не делим контент с точки зрения маркировки на лудоманию или еще что-то. Под правила маркировки будет подпадать весь контент, что мы, собственно говоря, предусмотрим в подзаконных нормативно-правовых актах», - ответил вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов во время заседания Сената Парламента РК.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал вице-министра вместе с коллегами вернуться к этому вопросу, учитывая, что в казахстанском обществе эта проблема становится очень актуальной.

«Многие о ней пишут, жалуются. В этой связи, видимо, отдельным законом или поправками в действующие законы мы должны постараться ограничить данное явление в нашей стране, наложить какие-то запреты. Мировой опыт еще должны посмотреть. Но в любом случае в этом направлении нам нужны конкретные шаги. Давайте, не откладывая в долгий ящик, этой проблемой вместе займемся», - заключил он.

Добавим, что депутаты Сената одобрили в первом чтении ранее принятый в Мажилисе закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».


Мажилис   Сенат   МИОР  
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