Закон о геодезии, картографии и пространственных данных рассмотрят сенаторы

28 Ноября 2022, 15:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Бюро Сената под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 1 декабря 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Так, сенаторами будут рассмотрены проекты Законов «О геодезии, картографии и пространственных данных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».

Законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных» нацелен на совершенствование законодательства в данной сфере, усиление координации государственной политики и внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической и картографической деятельности.

Основные задачи проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных» состоят в том, чтобы обеспечить Казахстан высокоточной геодезической системой координат и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу.

Кроме того, в ходе заседания, члены Бюро распределили среди постоянных комитететов Сената законопроекты, раннее поступившие из Мажилиса.

Фото: senate.parlam.kz