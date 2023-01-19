Закон о цифровых активах в РК вернули сенаторы в Мажилис
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената вернули в Мажилис Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки на доработку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как уточнил депутат Сената Бекболат Орынбеков, в ходе обсуждения закона, с учетом замечаний и предложений головного комитета, предусмотрено внесение соответствующих изменений в принятый Мажилисом документ.
Цель закона - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.
Задачи закона:
- введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга);
- лицензирование деятельности цифровых майнеров;
- осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов;
- представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;
- полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа;
- регламентация деятельности бирж цифровых активов;
- государственный контроль в сфере цифровых активов;
- регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов;
- требования к обеспеченным цифровым активам;
- администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;
- ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.
В ходе обсуждения с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения следующих изменений в принятый Мажилисом закон:
- конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в Законе «О рекламе» и Кодексе об административных правонарушениях;
- уточнение сроков введения в действие норм Закона.
«С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона», - отметил Б. Орынбеков.