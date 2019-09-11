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Закон о банкротстве физических лиц предлагают принять мажилисмены

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Сентября 2019, 14:22
Закон о банкротстве физических лиц предлагают принять мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилисмены от фракции «Ак жол» просят принят закон о банкротстве физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимость принятия закона о банкротстве физических лиц обосновала депутат Дания Еспаева в своем запросе на имя первого заместителя Премьер-Министра - министра финансов РК Алихана Смаилова и председателя Национального банка РК Ерболата Досаева.

«Неспособность должника удовлетворять требования кредиторов, является одним из факторов социальной напряженности в обществе. И не случайно Главой государства было поручено Правительству и Нацбанку принять беспрецедентные меры – списать долги по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. В данный момент такие долги в рамках кредитной амнистии будут списаны 507 тысячам гражданам по более чем 630 тысячам займам. На их погашение выделено 106 млрд тенге. Конечно, государство обязано оказывать необходимую помощь своим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Однако те граждане, которые несмотря на все сложности добросовестно погашали взятые кредиты, порой отказывая себе в самом необходимом, но честно выполняли взятые обязательства - оказались в неравном положении», – сказала Д.Еспаева.

Также депутат считает, что в дальнейшем может возникнуть необходимость повторного расходования больших объемов государственных средств на погашение займов несостоятельных граждан. По ее словам, депутаты партии «Ак жол» еще с 2014 года неоднократно вносили предложения по законодательному решению вопросов банкротства физических лиц. Тогда поправки о включении раздела по банкротству физических лиц в закон «О реабилитации и банкротстве» были отвергнуты Правительством. В 2015 году в порядке депутатской инициативы депутатами фракции ДПК «Ак жол» разработан и внесён проект отдельного Закона «О банкротстве физических лиц». Однако проект не был поддержан Межведомственной комиссией при Правительстве. Мажилисменов заверили, что аналогичный законопроект готовится Министерством финансов совместно со Всемирным банком и запланирован к принятию на 2017 год. Но до сих пор такой закон не принят. Под предлогом необходимости введения всеобщего декларирования доходов этот вопрос отложен до 2025 года.

«За эти 5 лет наши граждане успеют ещё 5 раз взять и не вернуть кредиты. И теперь они будут не просить, а требовать списать им новые сотни миллиарды за счёт государства», – подчеркнула Д.Еспаева.

Депутат напомнила, что в развитых странах вопросы по неплатежеспособным заемщикам решаются в правовом поле в рамках специальных законов о банкротстве. Введение банкротства физических лиц накладывает на тех, кто не смог расплатиться по кредитам, определённые ограничения, но позволяет не превращаться в бомжей, сохранить крышу над головой и иные минимальные социальные гарантии.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция ДПК «Ак жол» вновь просит Правительство внести обещанный законопроект о банкротстве физических лиц, а в случае его неготовности заявляет о намерении повторно внести свой законопроект, отвергнутый Правительством в 2015 году.


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