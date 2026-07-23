Закон и порядок, ИИ и цифровизация: главные инициативы партии «Əділет»

В документ вошли семь стратегических целей и десять направлений государственной политики, рассчитанных до 2031 года. В качестве основы государственного управления партия определяет реформаторский центризм, ставя в центр внимания человека, его достоинство и благополучие.

Программная платформа партии базируется на пяти практических подходах: сборе обратной связи от граждан через QR-коды, стратегических сессиях с экспертами и бизнесом, аудите эффективности каждого пункта, социологических исследованиях и анализе региональной повестки. В преамбуле «Əділет» позиционирует себя как партию нового поколения.

Фото: пресс-служба партии «Əділет»

В рамках семи стратегических индикаторов развития до 2031 года партия планирует довести показатель обеспеченности жильем с 25 до 30 квадратных метров на человека, переселить около 30 тысяч собственников из аварийного жилья и достроить 37 проблемных объектов долевого строительства для более чем 3 тысяч семей. В сфере здравоохранения ставится задача преодолеть рубеж средней продолжительности жизни в 77 лет и снизить смертность от болезней системы кровообращения не менее чем на 5%.

Фото: пресс-служба партии «Əділет»

Для укрепления экономики партия ставит цель создать один миллион качественных рабочих мест, довести долю среднего бизнеса в экономике до 20% и повысить доходы 1 миллиона сельских жителей за счет масштабирования программы «Ауыл аманаты» под 2,5% годовых. В блоке ресурсной безопасности предусмотрено достижение 100% продовольственной и энергетической независимости, рост переработки продукции АПК до 70%, стабильная добыча нефти на уровне от 100 миллионов тонн и запуск проектов в сфере ВИЭ и атомной энергетики. Также планируется обучить работе с искусственным интеллектом не менее 5 миллионов казахстанцев.

Фото: пресс-служба партии «Əділет»

В экономическом разделе партия выступает за слом сырьевой модели и переход к принципу «производить, а не добывать». Изъятия из Нацфонда предлагается использовать исключительно под задачи межпоколенческой справедливости. В сфере госуправления планируется автоматизировать до 30% рутинных процессов госаппарата, снизить износ сетей ЖКХ до 40% к 2030 году за счет привлечения 13 триллионов тенге, а также ввести 300 тысяч новых школьных мест до 2031 года.

Подробный текст предвыборной программы читайте на сайте партии «Əділет».

Изготовлено: пресс-служба партии «Əділет». Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия „Əділет“. Заказчик: Минжасаров Н.Т.