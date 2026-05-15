Закон и порядок: акцию по повышению правовой грамотности провели на площадке мирового кибертурнира в Астане

Акцию «Закон и порядок» провели на площадке масштабного турнира PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2, который проходит в столичном спорткомплексе «Barys Arena», передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Во время турнира, где за победу борются лучшие киберкоманды мира, при координации прокуратуры столицы акимат и департамент полиции Астаны провели профилактические мероприятия в рамках нарратива «Закон и порядок».

Инициатива направлена на повышение правовой культуры, цифровой грамотности и формирование ответственного поведения среди молодежи и жителей столицы.

Для зрителей и болельщиков турнира организовали раздачу тематических брошюр. Гостям напомнили о важности соблюдения закона и общественного порядка, бережного отношения к имуществу и окружающей среде.

Помимо этого, на площадке турнира разместили тематический уголок «Закон и порядок» с информационными стендами и плакатами, посвященными вопросам правопорядка, ответственности и культуры поведения в обществе.

— Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди не только уверенно пользовались современными технологиями, но и понимали вопросы цифровой безопасности и соблюдения закона в реальной жизни. Подобные профилактические акции способствуют формированию правовой культуры, повышению уровня цифровой грамотности и укреплению принципов законности в обществе, — сказала старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова.

В свою очередь, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Сакен Алауханов отметил, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и расширения спектра онлайн-услуг, общество сталкивается не только с новыми возможностями, но и с ростом киберугроз. По его словам, за последние годы значительно увеличилось количество случаев телефонного и интернет-мошенничества.

— При этом сохраняется недостаточный уровень финансовой и правовой грамотности среди населения, что делает граждан более уязвимыми перед преступными схемами. Информирование населения является одной из ключевых мер по профилактике правонарушений и защите граждан от мошеннических действий, — подчеркнул он.

Представители правоохранительных органов также отметили, что проведение подобных акций на спортивных площадках способствует повышению уровня цифровой безопасности населения, профилактике вредных привычек и укреплению культуры соблюдения закона.

Напомним, сегодня в столичном спортивном комплексе «Barys Arena» стартовал международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Общий призовой фонд чемпионата составляет 1,6 миллиона долларов США. В Астане собрались 16 команд мирового уровня, включая Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic. Турнир уже называют одним из крупнейших киберспортивных событий, когда-либо проводившихся в Казахстане.