Закон есть, но нет финансов для его исполнения: сельских акимов оштрафовали в Павлодарской области

Согласно требованиям Экологического кодекса РК, мусорные полигоны в 316 населенных пунктах Павлодарской области считаются незаконными.

По распоряжению Антикоррупционной службы специалисты регионального департамента экологии выехали в Теренкольский район и провели внеплановую проверку полигонов твердых бытовых отходов.

Фото: департамент экологии Павлодарской области

В результате выявлены правонарушения при хранении отходов во всех 12 сельских округах: Аулиекольском, Байконысском, Береговом, Жанабетском, Жанакурылылсском, Ивановском, Калиновском, Октябрьском, Песчанском, Теренкольском, Томарлинском, Алтайском. По итогам провеки на сельских акимов наложен штраф в размере 15 МРП.

Акимы сельских округов не могут понять, за что они наказаны. Антикоррупционная служба не приняла во внимание то, что бюджеты районов ограничены, а в области пока еще нет возможности запустить новые мусорные полигоны.

Ситуация привела к неожиданному необоснованному наказанию сельских акимов. Ранее такие штрафы были наложены на акимов в Актогайском, Щербактинском и Павлодарском районах.

Сейчас в Павлодарской области есть всего 3 мусорных полигона, оборудованных по-современному, получивших экологические документы. Они расположены в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу.

Строительство мусорных полигонов, соответствующих правилам, прописанным в Экологическом кодексе, в других населенных пунктах невозможно по финансовым причинам. Строительство современных мусорных площадок и их оснащение стоит очень дорого.

Фото: департамент экологии Павлодарской области

Если, подчиняясь Кодексу, обустроить все полигоны, области потребуется более 300 миллиардов тенге. Не только районные, но и областной бюджет такую нагрузку не выдержит.

Эта проблема в настоящее время ухудшает состояние мусорных полигонов в сельской местности. То есть, закон есть, но нет финансовых ресурсов для его исполнения.

— В нашем регионе зарегистрированы только места в районах и селах, где расположены мусорные полигоны. По закону у них должны быть экологические разрешения, ограждения, весы, места для сортировки мусора, специальный транспорт и так далее. Но таких возможностей у районов нет, это известно. Жители сел вынуждены вывозить мусор на полигоны, не имеющие разрешений. Потому что вновь построенных полигонов нет. Согласно действующему законодательству сельские полигоны еще нельзя считать законными, — говорит государственный экологический инспектор области Руслан Темирболатов.

Поскольку организация мусорных площадок не по силам населенным пунктам, подана заявка в Министерство экологии о строительстве полигонов в селах с большой численностью населения — Баянауыл, Майкайын, Теренколь и Иртышск. Но из министерства ответа нет. Срок реализации проекта — 7 месяцев.

— Мы разработали проектно-сметную документацию по местам складирования мусора в четырех селах. На реализацию каждого требуется 1 миллиард тенге. В области 316 полигонов твердых бытовых отходов не отвечают требованиям Экологического кодекса. Для приведения их всех в соответствие нужно очень много денег. Поэтому для сел нужно сделать определенные скидки. Также мы думаем, что все изменения должны быть организованы со стороны министерства на системной основе, — говорит главный специалист управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Сандугаш Нургажинова.

Экологи области сообщили, что работа по выявлению несанкционированных свалок, предотвращению правонарушений и ликвидации несанкционированных свалок ведется непрерывно.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области выявлено около 50 несанкционированных свалок.