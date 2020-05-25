Закон будет способствовать формированию культуры проведения митингов - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Закон будет способствовать формированию культуры проведения митингов, соответствующей культуре и стандартам демократии считает директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова.

«В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства К.К.Токаев поставил перед Правительством РК конкретную задачу по совершенствованию законодательства о митингах. В частности, Президент РК отметил, что «Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона».

Гарантия свободы мирных собраний закреплена в ст. 32 Конституции РК: «Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц».

Проведение подобных мероприятий в РК до настоящего времени регулировалось специальным Законом РК от 17 марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». Вместе с тем, в последние годы в Казахстане довольно активно поднимались вопросы о необходимости изменить закон, регулирующий вопросы проведения мирных митингов. Закон 1995 года устарел и уже не соответствовал современным требованиям общества.

По мнению экспертов, в действовавшем ранее законе устанавливался ряд неоправданных ограничений, предоставлялись широкие полномочия местным исполнительным органам произвольно толковать запросы и отказывать в проведении мирных собраний. Отмечалось также, что главным недостатком действовавшего ранее закона было то, что в нем не было определено толкование понятий «собрание», «демонстрация», «шествие», «митинг», «пикет», что позволяло произвольно трактовать то или иное скопление или акцию граждан, как незаконное собрание или пикет.

Специалисты указывали, что места, разрешенные для собраний местными исполнительными органами, обычно располагались на окраине населенного пункта, что создавало не только неудобства для участников данных мероприятий, но и препятствовало их должному освещению. Если даже собрания проводились в этих местах, отдаленность от центра города способствовала тому, что они оставались незамеченными для общественности и для тех, чье внимание хотели привлечь организаторы и участники собрания, что вело к еще большему недовольству митингующих.

Закон не содержал разграничений между участниками и случайно оказавшимися на месте событий прохожими, а также наблюдателями: журналистами, правозащитниками и др. с точки зрения привлечения их к ответственности в случае незаконности акции. В результате на практике в ряде случаев к ответственности привлекались журналисты и случайные наблюдатели. Также законодательство 1995 года не содержало положений, обязывающих государственные органы, прежде всего правоохранительные, содействовать гражданам в реализации их прав на мирные собрания и защищать участников законного мирного собрания.

В подготовке нового закона приняли участие гражданские активисты, эксперты, члены НСОД. В Парламенте Закон прошел несколько обсуждений, Сенат с поправками возвращал его на доработку в Мажилис. Таким образом все недостатки старого законодательства были подвергнуты тщательному анализу и ревизии, были учтены новые реалии и запросы времени.

Подписанный Президентом Закон о мирных собраниях стал подтверждением успешной реализации концепции «слышащего государства», так как с принятием данного Закона расширяется канал коммуникации власти и общества. Любая акция протеста это сигнал для власти, способ получения обратной связи от активной части казахстанцев, выражающей те или иные настроения в обществе, публично озвучивающих проблемные вопросы, запросы и чаяния определенных групп населения, а также отдельных граждан.

Новый Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане», разработанный по прямому поручению Главы государства означает либерализацию правового регулирования проведения публичных акций и будет способствовать формированию культуры проведения митингов, соответствующей культуре и стандартам демократии», - сказала Шаукенова Зарема.

Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях.