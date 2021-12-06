Заключительный тур чемпионата Казахстана по настольному теннису пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИФОРМ – В Центре настольного тенниса Saryarka (Караганда) состоится IV-й, заключительный тур открытого командного чемпионата Республики Казахстан по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет с 10 по 12 декабря. В Суперлиге сыграют 10 клубов, в Высшей – 23.

В сильнейшем дивизионе в шестёрке сильнейших «Астана» (Нур-Султан), Sigma (Шымкент), Greenwill (Актобе), КНТ «Караганда», «Казаэронавигация» (Нур-Султан), «Шолак-Терек» (Костанайская область).

В Высшей лиге в борьбе за две путёвки в Суперлигу хорошие шансы имеют Sigma Shymkent (Шымкент), «Павлодар», «Риха» (Кыргызстан), Alga Express (Алматы).