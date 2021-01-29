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    23:00, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Заключительный олимпийский отборочный турнир по артистическому плаванию перенесен на май

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершающий старт в серии олимпийских квалификационных турниров по артистическому плаванию перенесн с марта на май. Об этом объявила Международная федерация водных видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Изначальной токийские соревнования были намечены на 4-7 марта в Токио. Однако из-за пандемии и ситуация в Японии он был перенесен на 1-4 мая.

    В активе команды Казахстана есть одна лицензия. Ее в дуэте завоевали Екатерина и Александра Немич.

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