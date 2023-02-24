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    07:52, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Заключительный матч «Барыса» в сезоне КХЛ пройдет на домашней арене

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 февраля астанинский «Барыс» проведет свой последний матч в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 — он сыграет дома с ярославским «Локомотивом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Локомотив» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 67 сыгранных матчей у «Барыса» — 61 очко; у «Локомотива» — 90 очков после 67 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл новосибирской «Сибири» (2:4), а «Локомотив» на выезде в овертайме потерпел поражение от омского «Авангарда» (3:4). Добавим, что в пяти последних матчах КХЛ «Барыс» смог одержать лишь одну победу.


    Фото: hcbarys.kz

    Теги:
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