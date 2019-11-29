Заключительный этап физического пуска казахстанского реактора «Токамак» осуществили в НЯЦ РК

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ. - В Национальном ядерном центре РК реализован заключительный этап физического пуска первого в мире специализированного реактора «Токамак», предназначенного для испытания функциональных и конструкционных материалов будущей термоядерной энергетики, передает МИА «Казинформ».

«Одним из важных и знаковых событий этого года является физический пуск и ввод в эксплуатацию реактора «Токамак». Это является большим нашим достижением и большой победой. Все стало возможным благодаря тому, что в начале года «Токамак» был передан с баланса Министерства энергетики РК на баланс Национального ядерного центра РК. Мы завершили самостоятельно, за свой счет все необходимые пусконаладочные работы», - поделился достижениями генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

В НЯЦ РК считают, что реализация физического пуска реактора является значимым событием и ответственным отчетным этапом, позволяющим дать старт началу работ по выводу установки на полномасштабные проектные параметры работы.





«С физическим пуском и вводом в эксплуатацию «Токамака» Казахстан вошел в небольшой клуб тех стран, которые обладают передовыми энерготехническими установками. Главная задача их - продвижение и развитие технологий, управляемых термоядерным синтезом. Это большое событие не только для ученых Казахстана, но и для всего мирового сообщества. Потому что в ближайшие 10 лет не было ни одного физического пуска установки «Токамак» такого уровня», - пояснил руководитель НЯЦ РК..

Э. Батырбеков также подчеркнул, что «Токамак» - это первая в мире специализированная установка по поиску и исследованию тех материалов, которые будут использованы в термоядерной энергетике будущего.





«С освоением управляемого термоядерного синтеза человечество получит неиссякаемый и экологический чистый источник энергии. Поскольку участие в создании энергии принимают изотопы водорода. Во время работы «Токамака» не нарабатываются долгоживущие радиоактивные изотопы, и даже в случае аварии экологическая ситуация остается чистой вне «Токамака»», - добавил Э. Батырбеков.





В НЯЦ РК отметили, что получен плазменный разряд, удовлетворяющий требованиям второго и заключительного этапа физического пуска установки КТМ. На данном этапе проведена демонстрация работоспособности установки реактора и ее основных технологических систем с получением плазмы в омическом режиме (без использования средств дополнительного нагрева). В процессе экспериментов проведена отработка начальной фазы сценария плазменного разряда и получения пробоя ионизированного газа, а также отработка сценария развития плазменного шнура и достижение параметров плазменного разряда, соответствующих расчетным значениям. В качестве рабочего газа использовался водород. Основные цели заключительного этапа физического пуска «Токамака» были достигнуты.





Кроме того, в 2020-2022 годы планируется работа по выводу установки КТМ на проектные параметры плазменного разряда - переход от круглого сечения плазменного шнура к вытянутому и, как следствие, к диверторной конфигурации плазмы. В работе приняли участие специалисты Национального ядерного центра Республики Казахстан, а также Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт» (Россия), при методической поддержке НИИЭФА им. Д. В. Ефремова (Россия).