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    12:11, 11 Март 2021 | GMT +6

    Заключить договоры с предпринимателями для снижения цен планирует Правительство РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о торговых мерах, запланированных для снижения цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Торговые меры. Направление предусматривает совершенствование существующих механизмов. Для выполнения этих мер акиматам необходимо усилить работу по реализации торговой политики и контрольных функций», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    В том числе предлагается установить предельные цены, заключить договоры с субъектами рынка, увеличить «оборотную схему».

    «Кроме того, предусмотрено установление квот на экспортные товары и сырье. Третье направление – увеличение производства и поддержка предприятий. Мероприятия направлены на увеличение производственных мощностей предприятий, стимулирование путем возмещения затрат и пересмотра действующих субсидий. Для производителей социально значимых товаров предусмотрено фиксация тарифов на электроэнергию. Кроме того, будут пересмотрены стабилизационные фонды с ориентиром на импортозависимые товары», - отметил министр.

    Он сообщил, что согласно планам, Министерство сельского хозяйства совместно с Продкорпорацией усилят работу по увеличению форвардных контрактов во время весенне-полевых работ.

    «Еще одно направление – законодательные изменения. В этом направлении предусмотрены кардинальные изменения, такие как упрощение конкурсных процедур государственных закупок, сокращение сроков согласования постановлений об установлении предельных цен, внедрение механизма прогнозирования цен. Запуск национальной товаропроводящей системы и социального кошелька, порученный Главой государства в Послании народу, позволит, с одной стороны, стабилизировать цены, с другой стороны, обеспечить рынок сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей и финансовых ресурсов, находящихся в обороте экономики для них позволяет повысить доступность», - заключил Б. Султанов.



    Теги:
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