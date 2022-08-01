Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии
1 Августа 2022 20:40

Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Его поместили в дисциплинарный изолятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический инцидент произошел в жамбылской колонии особого режима УЖД 158/7.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, заключенный ранил троих сотрудников острым предметом, пострадавшие госпитализированы.

«1 августа в 08:40 в учреждении ЖД-158/7 ДУИС по Жамбылской области (чрезвычайной безопасности) во время проверки осужденный Акмишев самодельным резаком кустарного производства нанес колото-резаные раны трем сотрудникам учреждения. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Тараза», - говорится в сообщении надзорного органа.

Заключенный помещен в дисциплинарный изолятор.

«На место происшествия выезжали прокурор Жамбылской области и его заместитель, начальник 5 управления, старший помощник прокурора области, военный прокурор Южного региона, представители НПМ и ДКНБ, руководство ДУИС по Жамбылской области», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР первого отдела полиции УП Тараза по части 4 статьи 429 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь).

Начато досудебное расследование.

По данной статье УК РК осужденному грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.


Новости по теме
Денежные переводы осужденным могут взыскиваться в счет возмещения ущерба - прокуратура
Медицинские части и больницы карагандинских колоний передали Минздраву
Нарушения трудовых прав осужденных выявила прокуратура Акмолинской области
Читайте также
Двое мужчин погибли при ДТП в Темиртау
Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
Крупный пожар уничтожил 21 тыс. гектаров леса в Калифорнии
Мужчина утонул при неизвестных обстоятельствах в СКО
Четырех человек на катамаране унесло ветром на Алаколе
Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области
Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
Из-за качелей фаланги пальцев отрезало ребенку в Уральске
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
4 Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты
5 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив