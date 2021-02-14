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    14:14, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Заключенный из Павлодара вымогал деньги у жителей Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Семь акмолинцев пострадали от действий 30-летнего афериста, находящегося в заключении в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В прошлом году в отделы полиции области одно за другим стали поступать заявления от местных жителей о принятии мер в отношении неизвестного лица, которое под предлогом сдачи квартиры через сайт объявлений завладело их деньгами. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч тенге.

    «По всем заявлениям полицейские начали досудебное производство по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Несмотря на ухищрения афериста, полицейским удалось установить его личность. Им оказался 30-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

    Как выяснилось, подозреваемый находится в городе Павлодар в местах лишения свободы. Все уголовные дела в отношении злоумышленника будут передаваться в управление полиции города Павлодар», - рассказали в ведомстве.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область Акмолинская область
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